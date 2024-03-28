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Меган Маркл в мире бизнеса: новый этап в коммерческих амбициях и конкуренция с Гвинет Пэлтроу

Меган Маркл в мире бизнеса: новый этап в коммерческих амбициях и конкуренция с Гвинет Пэлтроу

Меган Маркл в мире бизнеса: новый этап в коммерческих амбициях и конкуренция с Гвинет Пэлтроу Елена ГалицкаяГерцогиня Сассекская, Меган Маркл, продолжает расширять свои коммерческие горизонты, следуя примеру других знаменитостей, таких как Гвинет Пэлтроу.

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