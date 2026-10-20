Дорожная остановка со вчерашнего утра была осложнена снегопадом, рядом дорожно-транспортных происшествий и закрытием движения, в следствие чего на федеральной трассе Р-258 «Байкал» образовался затор как в сторону Иркутска, так и в направлении Слюдянки.
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