Дорожная остановка со вчерашнего утра была осложнена снегопадом, рядом дорожно-транспортных происшествий и закрытием движения, в следствие чего на федеральной трассе Р-258 «Байкал» образовался затор как в сторону Иркутска, так и в направлении Слюдянки.