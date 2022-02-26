Россияне заметили сбои в работе Instagram

Согласно данным с сайта Downdetector, последний сбой в работе Instagram зафиксирован в 10:24. Больше всего на проблемы с самим приложением, профилем или веб-сайтом пожаловались из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Самары и Екатеринбурга.