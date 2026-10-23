Morgan Freeman reflects on his career and talks about what inspires him to keep working.Morgan Freeman reflects on his career and talks about what inspires him to keep working.
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