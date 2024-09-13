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Царьград

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В Белом доме назвали несмешной шутку RT о вещании из штаб-квартиры КГБ

В Белом доме назвали несмешной шутку RT о вещании из штаб-квартиры КГБ

Белый дом: США не смешно, когда речь идет о подрыве демократических институтов.В США не видят поводов для смеха из-за тайных операций России по подрыву наших демократических институтов, заявила пресс-секретарь Белого дома.

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