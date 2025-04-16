В ГД предложили ввести отработку для молодых специалистов в госклиниках

Новости внутренней и внешней политики в России

Депутаты ЛДПР Ярослав Нилов и Сергей Леонов представили на рассмотрение законопроект, вводящий ограничения на трудоустройство в частные медицинские учреждения для специалистов, получивших образование за государственный счет.