В ГД предложили ввести отработку для молодых специалистов в госклиниках

Депутаты ЛДПР Ярослав Нилов и Сергей Леонов представили на рассмотрение законопроект, вводящий ограничения на трудоустройство в частные медицинские учреждения для специалистов, получивших образование за государственный счет.
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