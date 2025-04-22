Quotidiano: похороны папы римского Франциска пройдут с изменениями традиций

Похороны папы римского Франциска пройдут с изменениями традиционного ритуала, пишет Quotidiano.Сообщается, что в 2024 году понтифик упростил порядок собственных похорон и попросил адаптировать некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа.
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