Охоту за досрочными майскими пенсиями начали мошенники в Новосибирске

Из-за больших майских каникул часть пенсий и пособий будут выплачены раньше обычных сроков. Точный график выплат в Новосибирске еще не опубликован отделением СФР по региону, при этом мошенники уже вовсю обещают пенсионерам выплатить деньги в обмен на персональные данные.
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