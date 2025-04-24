Охоту за досрочными майскими пенсиями начали мошенники в Новосибирске

Из-за больших майских каникул часть пенсий и пособий будут выплачены раньше обычных сроков. Точный график выплат в Новосибирске еще не опубликован отделением СФР по региону, при этом мошенники уже вовсю обещают пенсионерам выплатить деньги в обмен на персональные данные.