Руководитель «Астон Мартин»: «К сожалению, нам не удалось проехать ни одного быстрого круга»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак подвел итоги 1-й и 2-й практике в Мехико. Босс команды, комментируя результаты пятничных свободных заездов, объяснил последние места в протоколе тем, что «Астон Мартин» не повезло с погодой и пилоты не смогли проехать ни одного быстрого круга на шинах «софт».