Политический эксперт рунета

901 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий
    Все три категории в России не нужны! Своих трусов и дебилов девать некуда. Всех через полиграф фильтровать! Устроили ...Вассерман назвал ...
  • Владимир Нелюбин
    Ну, если только Украина и Польша раследует...то конечно виновата РоссияЗеленский: Украин...
  • Ly
    Там где Зеленский, правды не жди.Зеленский: Украин...

Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении поселка Опытное под Авдеевкой

Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении поселка Опытное под Авдеевкой

Появилась информация об освобождении населенного пункта Опытное на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх