Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении поселка Опытное под Авдеевкой

Появилась информация об освобождении населенного пункта Опытное на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, передает РИА Новости.
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