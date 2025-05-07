Grand Chess Tour. Бухарест. Гукеш сыграет с Прагнанадхой, Каруана против Дуды, Фируджа – Вашье-Лаграв, другие партии

Grand Chess Tour Второй этап Superbet Chess Classic Бухарест, Румыния Начало – 15:30 по московскому времени (7 мая), прямая трансляция – на ютуб-канале Saint Louis Chess Club 1-й тур Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Фабиано Каруана (США) Алиреза Фируджа (Франция) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) Уэсли Со (США) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния) Левон Аронян (США) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) Гукеш Доммараджу (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными.
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