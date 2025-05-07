НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Жаль, что лошадь не научила их хорошим манерам один раз и навсегда.Девочки-подростки...
  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
  • Evgeni Velesik
    Вот молодца, надо было ещё накатить в табло!Демар Дерозан изб...

Grand Chess Tour. Бухарест. Гукеш сыграет с Прагнанадхой, Каруана против Дуды, Фируджа – Вашье-Лаграв, другие партии

Grand Chess Tour Второй этап Superbet Chess Classic Бухарест, Румыния Начало – 15:30 по московскому времени (7 мая), прямая трансляция – на ютуб-канале Saint Louis Chess Club 1-й тур Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Фабиано Каруана (США) Алиреза Фируджа (Франция) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) Уэсли Со (США) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния) Левон Аронян (США) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) Гукеш Доммараджу (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх