По данным адвоката Чекалиных у блогеров нет задолженности перед налоговой

Ранее сообщалось о долге блогеров перед ФНС в размере в 20 млн рублей.Адвокат блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных Константин Третьяков опроверг информацию, появившуюся 4 мая в соцсетях об их долге перед ФНС в размере 20 млн рублей, по его словам у Чекалиных нет задолженности перед налоговой.