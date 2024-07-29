Десять детей находятся в районной больнице из-за ЧП с поездом

Десять детей, которые пострадали в результате аварии поезда «Казань — Адлер» в Волгоградской области, проходят обследование в Котельниковской центральной районной больнице, 29 июля сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
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