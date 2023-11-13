Психолог Дугенцова рассказала о негативных последствиях детства без отца

Смерть или отсутствие одного из родителей вызывает у ребенка много переживаний. Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала о проблемах малышей и подростков без пап, — сообщает Общественная Служба Новостей.
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