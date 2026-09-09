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СахПресс

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Появились новые фото с места ДТП с пассажирским автобусом и самосвалом на Сахалине

Появились новые фото с места ДТП с пассажирским автобусом и самосвалом на Сахалине

В Южно-Сахалинске выясняют обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом и самосвалом. Фото с места аварии опубликовал Max-канал «Официальный Южный».

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