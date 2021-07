Самой эффективной по мнению американских специалистов диетой стала средиземноморская. Эта диета богата овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми и орехами, благодаря чему не только помогает сбросить вес, но и снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали эксперты изданию Eat This, Not That! Такая диета также формирует культуру питания и правильные пищевые привычки, которые в дальнейшем обеспечивают здоровый сброс веса.