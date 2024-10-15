НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

salekhard.online

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

С 1 ноября защитники Отечества смогут получить справку об участии в СВО на портале «Госуслуги»

С 1 ноября защитники Отечества смогут получить справку об участии в СВО на портале «Госуслуги»

Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. До сегодняшнего дня такие документы не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх