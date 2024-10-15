С 1 ноября защитники Отечества смогут получить справку об участии в СВО на портале «Госуслуги»

Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. До сегодняшнего дня такие документы не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами.
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