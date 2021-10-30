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Президент НАПФ Беляков заявил, что нужно как можно раньше начинать откладывать на пенсию

Президент НАПФ Беляков заявил, что нужно как можно раньше начинать откладывать на пенсию

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Откладывать средства к пенсионному возрасту россиянам нужно начинать как можно раньше - лучше уже со своего первого дохода, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

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