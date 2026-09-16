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Царьград

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Виновник ДТП во Владивостоке выплатил 168 тысяч после ареста авто

Виновник ДТП во Владивостоке выплатил 168 тысяч после ареста авто

Житель Кунашакского района Челябинской области, признанный виновником дорожной аварии во Владивостоке, выплатил пострадавшему водителю компенсацию только после вмешательства судебных приставов и ареста автомобиля.

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