Легендарная Toyota Celica в новом поколении может оказаться похожа на Camry XV80

Месяц назад Toyota подтвердила возрождение своего спортивного автомобиля Celica. Более того, японский автопроизводитель успокоил фанатов этой модели информацией о том, что она не превратится в электрокар и будет работать от двигателя внутреннего сгорания.
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