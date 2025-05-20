FT: в Европе считают разговор Путина и Трампа «крупной победой» для России

В Европе считают состоявшийся разговор российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа «крупной победой» для России, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и официальных лиц.
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