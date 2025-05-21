Окружной форум «Семья на первом месте» прошел в Рязанском Дворце культуры и искусства

Событие объединило под своей эгидой выставку, дискуссии и творческие выступления.Окружной форум «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства» состоялся на базе Рязанского Дворца культуры и искусства 20 мая.
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