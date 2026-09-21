«Даһилардан көндәлек киңәшләр» әдәби-агарту юнәлешендәге цифрлы проект эшли башлады

«Даһилардан көндәлек киңәшләр» – Алсу Хафизның әдәби-агарту юнәлешендәге цифрлы проекты. Аның максаты – әдәби мирасны киң җәмәгатьчелек өчен тагын да үтемлерәк итү һәм замана укучысына якынайту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым