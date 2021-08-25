"Пульс Планеты"Политика«Демократия вчерашнего дня» – политические реалии Украины ко Дню Независимости Заявление президента Украины об украинской демократии верно только с крайне существенной оговоркой.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид Новосельцевсколько сосок на фото, хохляцких.КотищевПросто одним словом- селюки! Жадные, хитровато-туповатые, слабо образованные клоуны, но с громадными цээуропейскими амбициями! Да, ещё страшно завистливые!Виктор МуравьевТо, что происходит на украине можно выразить словами "пир во время чумы"!Комментировать
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