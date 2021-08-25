"Пульс Планеты"

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«Демократия вчерашнего дня» – политические реалии Украины ко Дню Независимости

«Демократия вчерашнего дня» – политические реалии Украины ко Дню Независимости

  Заявление президента Украины об украинской демократии верно только с крайне существенной оговоркой.

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Леонид Новосельцев
сколько сосок на фото, хохляцких.
Котищев
Просто одним словом- селюки! Жадные, хитровато-туповатые, слабо образованные клоуны, но с громадными цээуропейскими амбициями! Да, ещё страшно завистливые!
Виктор Муравьев
То, что происходит на украине можно выразить словами "пир во время чумы"!

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