Нетаньяху поручил спецслужбам продолжать переговоры по заложникам

В пользу продолжения контактов в Катаре по урегулированию ситуации в секторе Газа и освобождению израильских заложников высказался премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, обращаясь к своей переговорной команде, 2 января сообщила канцелярия премьера.
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