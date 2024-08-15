Американские реалисты разоблачают вторжение ВСУ в Курскую область

Вторжение в Курскую область глазами американских реалистов. Джеймс Карден, бывший сотрудник Госдепартамента США и бывший советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества, опубликовал на сайте American Conservative довольно дельную статью с анализом вторжения ВСУ в Курскую область.