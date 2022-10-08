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Президент распорядился создать правительственную комиссию по расследованию ЧП на Крымском мосту

Президент распорядился создать правительственную комиссию по расследованию ЧП на Крымском мосту

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в связи с инцидентом на Крымском мосту президент РФ Владимир Путин провел экстренное совещание, в котором приняли участие: Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Марат Хуснуллин, главы МЧС Александр Куренков и Минтранса Геннадий Савельев, а также руководители силовых ведомств.

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