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Аргументы и Факты

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Трамп: Иран борется с США как великий боксер

Трамп: Иран борется с США как великий боксер

Иран демонстрирует стойкость и упорство, характерные для выдающихся боксеров, а также продолжает сопротивляться давлению со стороны Соединенных Штатов, несмотря на серию ощутимых ударов, нанесенных Вашингтоном.

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