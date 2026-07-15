Иран демонстрирует стойкость и упорство, характерные для выдающихся боксеров, а также продолжает сопротивляться давлению со стороны Соединенных Штатов, несмотря на серию ощутимых ударов, нанесенных Вашингтоном.
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