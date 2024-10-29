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  • Eduard
    Всё это незаконно,Украина им никто,пустт с Укратны за сбитый боинг прсему нет арестовпных спросят!РФ выразила проте...
  • Eduard
    Давно Европа получить напращивается.Прсле Украины Европрй надо заеяться,ядерный щит нам поможетРФ выразила проте...
  • Eduard
    Меня тоде удивляет наща власть,про Майдан на Западе мало напоминают,про ими сбитый юоинг вообще молчат,а потом и полу...РФ выразила проте...

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о разрушительных последствиях запрета БАПОР

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о разрушительных последствиях запрета БАПОР

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предрек разрушительные последствия от запрета властями Израиля деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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