Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о разрушительных последствиях запрета БАПОР

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предрек разрушительные последствия от запрета властями Израиля деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
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