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Омичи смогут посетить базу отдыха только при наличии QR-кода

Омичи смогут посетить базу отдыха только при наличии QR-кода

Нововведение появилось в санатории «Сказка». Теперь для того, чтобы заселиться в оздоровительный центр, необходимо предоставить QR-код о вакцинации или ПЦР-тест (действителен в течение 72 часов), при противопоказании к прививке — медицинский отвод.

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