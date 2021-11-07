Омичи смогут посетить базу отдыха только при наличии QR-кода

Нововведение появилось в санатории «Сказка». Теперь для того, чтобы заселиться в оздоровительный центр, необходимо предоставить QR-код о вакцинации или ПЦР-тест (действителен в течение 72 часов), при противопоказании к прививке — медицинский отвод.
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