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Польское, беспросветное…

Польское, беспросветное…

Француз (Эрик Фурнье), немец (Франк-Вальтер Штайнмайер) и поляк (Радослав Сикорский) выступили гарантами при подписании Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между президентом Януковичем и оппозиционными партиями в 2014 году.

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