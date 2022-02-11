Польское, беспросветное…

Француз (Эрик Фурнье), немец (Франк-Вальтер Штайнмайер) и поляк (Радослав Сикорский) выступили гарантами при подписании Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между президентом Януковичем и оппозиционными партиями в 2014 году.