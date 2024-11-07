Курьеры-мигранты всё чаще становятся фигурантами громких скандалов и уголовных дел. Как обезопасить наших женщин?

Alex Nемо

Может кто объяснить цель этой статейки? Как и что нужно делать прекрасно известно везде где это обязаны делать. Кто мешает? Тоже известно. Что могут сделать простые россияне? Ровным счётом ничего, потому что в соответствии с действующим законодательством отозвать лиц бездействующих вопреки своим обязанностям, в связи с утратой доверия например, россияне не могут. Взяться за вилы (где их взять для начала?) - дело уголовно наказуемое, что доказано событиями после убийства женщины-таксистки. Арестовали кучу русских и случайно зацепили глухо-немого в качестве подозреваемого из местной не русской "диаспоры"(ОПГ согласно УК РФ). Так что, прежде чем голосовать в следующих выборах - внимательно посмотрите за кого голосуете!