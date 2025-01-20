«Зеленый» Харатьян: почему никто не верит, что любимому актеру исполнилось 65 лет

В послужном списке Дмитрия Харатьяна более сотни творческих работ. Успешно стартовав в главной роли у оскароносного Владимира Меньшова в «Розыгрыше», актер будто заложил основательный фундамент под свою карьеру.
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