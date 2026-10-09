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Пронедра

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Плющенко-младший мог оказаться в сборной Белоруссии

Плющенко-младший мог оказаться в сборной Белоруссии

История со сменой спортивного гражданства Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, получила неожиданное продолжение.

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