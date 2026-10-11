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Зеленский внезапно "испарился" после призывов Трампа о смене президента Украины

Зеленский внезапно "испарился" после призывов Трампа о смене президента Украины

Владимир Зеленский до сих пор не прокомментировал призыв главы Белого дома Дональда Трампа сменить президента Украины, а также прекратить удары по российским НПЗ.

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