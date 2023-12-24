Адвокат Добровинский: у Киркорова не заберут детей из-за вечеринки Ивлеевой

Адвокат народного артиста России Филиппа Киркорова Александр Добровинский в беседе с NEWS.ru рассказал, что у певца не смогут отнять детей из-за участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой под названием Almost Naked.
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