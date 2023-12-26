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Погиб один человек, двое ранены: МО РФ сообщило, что при отражении удара ВСУ повреждён корабль «Новочеркасск»

Погиб один человек, двое ранены: МО РФ сообщило, что при отражении удара ВСУ повреждён корабль «Новочеркасск»

В Феодосии повреждён большой десантный корабль «Новочеркасск». Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе воздушного боя были уничтожены два самолёта Су-24 ВСУ, которые атаковали Крым посредством пуска авиационных управляемых ракет.

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