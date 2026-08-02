Резко увеличилось число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту

Трагедия на границе испанского анклава Сеута продолжает обрастать новыми жертвами. Как сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на осведомлённые источники, число погибших мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию испанского города со стороны Марокко, выросло до 90 человек.
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