Резко увеличилось число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту

Политика как она есть

Трагедия на границе испанского анклава Сеута продолжает обрастать новыми жертвами. Как сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на осведомлённые источники, число погибших мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию испанского города со стороны Марокко, выросло до 90 человек.