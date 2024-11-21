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Судьба крысы: Вьетнам передал Минску воевавшего на стороне киевского режима белоруса

Судьба крысы: Вьетнам передал Минску воевавшего на стороне киевского режима белоруса

Вьетнам передал Минску воевавшего на стороне киевского режима белоруса Василия Веремейчика. Он участвовал в военных действиях в составе полка имени Калиновского, который входит в структуру ВСУ и состоит из граждан Белоруссии.

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