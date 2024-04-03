Слова поздравлений от директора муниципального бюджетного учреждения «Новоаннинской культурно- досуговый комплекс» Ивановой Инны Николаевны и волонтера СВО Марины Николаевны Блошкиной.
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Слова поздравлений от директора муниципального бюджетного учреждения «Новоаннинской культурно- досуговый комплекс» Ивановой Инны Николаевны и волонтера СВО Марины Николаевны Блошкиной.