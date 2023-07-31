Кристиан Хорнер: Перес станет чемпионом только в одном случае.Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер согласился с Хельмутом Марко, заявившим, что Серхио Перес не способен бороться с Максом Ферстаппеном.