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Кристиан Хорнер: Перес станет чемпионом только в одном случае...

Кристиан Хорнер: Перес станет чемпионом только в одном случае...

Кристиан Хорнер: Перес станет чемпионом только в одном случае.Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер согласился с Хельмутом Марко, заявившим, что Серхио Перес не способен бороться с Максом Ферстаппеном.

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