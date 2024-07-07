Массовая гибель пчел произошла в Рязанской области

Массовая гибель пчел произошла деревне Чарыково Сараевского района Рязанской области из-за обработки полей химикатами, 5 июля сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
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