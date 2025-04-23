Автобус с детьми из «Артека» попал в массовое ДТП в Севастополе

В массовое ДТП попал автобус с детьми, которые ехали из лагеря «Артек» на экскурсию в Севастополь. Авария случилась около 12:50 по местному времени на улице Гоголя, напротив дома №45, в результате чего несколько несовершеннолетних получили травмы.