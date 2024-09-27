"РГ": на "АвтоВАЗе" утвердили дизайн нового кроссовера

Дизайн кроссовера "АвтоВАЗа", выход которого намечен на 2026 год, уже утвержден. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрия Костромина.