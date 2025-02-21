Госсекретарь США Рубио: встреча Путина и Трампа должна быть субстантивной

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что встреча американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина должна быть субстантивной и зависит от прогресса в переговорах по Украине.
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