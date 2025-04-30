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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для Lineage 2 Essence вышло обновление Warg — новый класс, сервер и много контента

Для Lineage 2 Essence вышло обновление Warg — новый класс, сервер и много контента

Для Lineage 2 Essence вышло обновление Warg — новый класс, сервер и много контентаНа платформе «Фогейм » для MMORPG Lineage 2 Essence вышло крупное контентное обновление Warg, ключевой новинкой которого стал класс Варг — оборотень-воин, сражающийся кастетами в человеческом облике и когтями в звериной форме.

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