Для Lineage 2 Essence вышло обновление Warg — новый класс, сервер и много контента

Для Lineage 2 Essence вышло обновление Warg — новый класс, сервер и много контентаНа платформе «Фогейм » для MMORPG Lineage 2 Essence вышло крупное контентное обновление Warg, ключевой новинкой которого стал класс Варг — оборотень-воин, сражающийся кастетами в человеческом облике и когтями в звериной форме.