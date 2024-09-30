Врач Гасанова: правило "20-20-20" помогает снимать напряжение в глазах

Из-за постоянной работы за экраном монитора и смартфона глаза часто перенапрягаются, это приводит к тому, что человек страдает от утомляемости, расплывчатости зрения, головных болей, сухости в глазах, ощущения инородного тела.
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