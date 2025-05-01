Мерц в шоке: Трамп угрожает, пока русские тихо размещают атомную подлодку Юлия ЧелкановаНедавно будущий канцлер Германии Фридрих Мерц причитал о том, что коварные русские угрожают «всему политическому порядку на европейском континенте».
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