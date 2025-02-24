В Казани прощаются с экс-заместителем премьер-министра Татарстана Хайруллиным

В Культурном центре имени А. С. Пушкина проходит прощальная церемония с заслуженным работником культуры ТАССР, бывшим председателем Общественной палаты РТ и экс-заместителем премьер-министра республики Ильгизом Хайруллиным.
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