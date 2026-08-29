Песков: оснований для улучшения отношений РФ и Европы пока не просматривается

Оснований для улучшения отношений между Россией и Европой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
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